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В Аргентине обнаружен первый случай обезьяньей оспы у ребенка

Ольга Стрельникова
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В Аргентине обнаружен первый случай обезьяньей оспы.
Фото Global Look Press

В Аргентине впервые вирусом оспы обезьян заразился ребенок.

Министерство здравоохранения Аргентины заявило о первом случае заражения ребенка оспой обезьян в Буэнос-Айресе. «Минздрав подтвердил первый случай заболевания оспой обезьян у ребенка, ему 10 лет, он живет в столице», — об этом пишет местное издание TN. Оспа обезьян относится к редкому заболеванию, возбудителем которого является вирус, встречающийся чаще всего на просторах Африки.

Всего подтверждено 627 случаев заражения обезьяньей оспой в Аргентине. Уже доходит до 4-5 заболевших в неделю.

Летальность среди инфецированных составляет 1-10%. Тяжелее всего оспа обезьян переносится именно детьми и беременными женщинами.

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