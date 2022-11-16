Уролог рассказал, как влияет стресс на мужское здоровье

Врач-уролог Максим Тыганов в интервью изданию «Известия» рассказал, что мужчины менее эмоционально подвижны и более восприимчивы к стрессу.

«Выделяемые в экстремальной ситуации адреналин и кортизол помогают преодолеть трудности. Но они же губят мужское здоровье», — пояснил специалист.

По словам Максима Тыганова, гормон стресса кортизол подавляет тестостерон. Это негативно влияет на возникновение сердечно-сосудистых патологий, когнитивные способности, состояние мышц и костей, репродуктивную систему, либидо и эякуляцию, а также повышает риск онкологических заболеваний.

Уролог предупредил, что из-за длительного стресса усиливается раздражительность, утомляемость, появляется неестественное потоотделение и проблемы с мочеиспусканием, не исключены боли в области пениса и мошонки. «При стрессе кровеносные сосуды спазмируются, приток крови к половым органам ухудшается, поэтому возможны проблемы с эрекцией», — констатировал врач влияние стресса.