Уролог перечислила факторы, которые ухудшают качество спермы

Врач Юлия Курышкина назвала половую неразборчивость одной из причин снижения фертильности у мужчин.

«Отрицательно сказывается и прогрессирующая гиподинамия человечества. Молодые люди мало двигаются, игнорируют регулярные физические упражнения. Вместе с гиподинамией к нам пришло и переедание. В результате избыточное потребление пищи приводит к повышению уровня холестерина, ухудшению кровоснабжения внутренних органов, в том числе органов малого таза. Еще одним фактором снижения фертильности у мужчин является половая неразборчивость, которая приводит к венерическим заболеваниям. Это негативно влияет на качество спермы и, как следствие, способность к зачатию здоровых детей», — приводит слова Курышкина Life.ru.