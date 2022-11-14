Ученый Такаюки Ямадзи рекомендует пить кофе при гипертонии

Группа японских ученых во главе с Такаюки Ямадзи провела исследование о влиянии кофе на состояние сосудов взрослых людей.

Было выявлено, что он никак не взаимосвязан с болезнями сердечно-сосудистой системы и не может быть причиной стенокардии, инфарктов и инсультов.

При этом кофе улучшает самочувствие у людей с повышенным артериальным давлением и действительно полезен для здоровья.

Исследования японских ученых показали, что кофе укрепляет сосуды и препятствует атеросклерозу. Поэтому кофе в разумных количествах будет полезен как при пониженном, так и при повышенном давлении. Однако увлекаться кофе тоже не стоит — он уменьшает всасываемость железа.