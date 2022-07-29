Ученые заявили, что чрезмерное употребление фастфуда вызывает проблемы с памятью

Ученые из Tianjin Medical University сообщили, что регулярное употребление фастфуда наносит значительный вред головному мозгу и провоцирует развитие проблем с ментальным здоровьем.

Специалисты провели исследование на 70 тысяч людей среднего возраста, за которыми наблюдали 10 лет. В результате выяснилось, что фастфуд и продукты с большим содержанием пустых калорий увеличивают риск развития деменции. Также те, кто ел много вредной еды, на 43% чаще подвергались проблемам с памятью.

При этом официально не доказано, что неправильное питание вызывает деменцию, однако связь между этим имеется. Ведь, если одна плитка шоколада в сутки способна уменьшить риск развития деменции на 3%, как это ранее доказали китайские ученые, то соответственно, питание влияет на работу мозга.