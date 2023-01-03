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Сегодня, 15:47

Ученые выявили витамин от старения мозга

Ольга Стрельникова
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Мозг.
Фото Freepik

Журнал Neurology опубликовал исследовательскую работу американских неврологов. Они выяснили, что снизить возрастные изменения мозга и связанное с ними ухудшение памяти поможет диета, богатая омега-3 жирными кислотами. Участие в испытаниях приняли более полутора тысяч пожилых людей. Главным условием было отсутствие деменции. У всех участников были взяты анализы крови с целью определения уровня жирных кислот.

Также участникам эксперимента было предложено пройти когнитивные тесты, которые показали, что хуже всего справлялись с заданиями люди с низким уровнем омеги-3. Объем их мозга также был меньше, что связано с процессами структурного старения мозга. Американские неврологи подытожили исследования тем, что не только пожилым людям, но и молодым необходимо употреблять омегу-3. Это поможет улучшить память и работу мозга.

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