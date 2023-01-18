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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 17:30

Ученые выяснили, как предотвратить диабет

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/jcomp

Исследования показали, что метод эффективен в отношении диабета обоих типов.

Британские ученые из Института Бабрахама разработали инновационный метод профилактики диабета первого и второго типа. Опыты на мышах показали, что реально предотвратить возникновение диабета с помощью модификации клеток поджелудочной железы сигнальных путей. Об этом пишет портал Involta.

Если раньше патология развивалась из преддиабетного состояния в 58% случаев, то новый метод снизил этот показатель до 18%. Особенно важно, что подобная модификация позволяет не только предотвращать диабет обоих типов, но и лечить. В перспективе этот метод может быть использован и для людей.

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