Ученые выяснили, как микрофлора кишечника влияет на вес

В «Учительской газете» рассказали об исследовании, проведенном группой ученых из Копенгагена. Они выяснили, что на вес человека оказывает влияние не только рацион и физическая активность, но и микробиота кишечника.

В ходе проведенных исследований они выяснили, что преобладание в кишечнике бактерий Bacteroides мешает процессу похудения. Таких людей среди испытуемых оказалось около 40%. Их вес был на 10% больше, чем у людей, в чьем кишечнике эти бактерии отсутствовали.

Датские ученые пояснили выявленный феномен способностью микроорганизмов Bacteroides извлекать больше энергии из пищи. Ученые предполагают продолжить исследования, расширив состав участников и разделив их на разные возрастные группы.

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