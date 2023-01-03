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Сегодня, 16:43

Ученые выяснили, как микрофлора кишечника влияет на вес

Ольга Стрельникова
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Взвешивание.
Фото Freepik/rawpixel.com

В «Учительской газете» рассказали об исследовании, проведенном группой ученых из Копенгагена. Они выяснили, что на вес человека оказывает влияние не только рацион и физическая активность, но и микробиота кишечника.

В ходе проведенных исследований они выяснили, что преобладание в кишечнике бактерий Bacteroides мешает процессу похудения. Таких людей среди испытуемых оказалось около 40%. Их вес был на 10% больше, чем у людей, в чьем кишечнике эти бактерии отсутствовали.

Датские ученые пояснили выявленный феномен способностью микроорганизмов Bacteroides извлекать больше энергии из пищи. Ученые предполагают продолжить исследования, расширив состав участников и разделив их на разные возрастные группы.

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Источник: ug.ru
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