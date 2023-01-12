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Сегодня, 19:10

Ученые рассказали, почему ожирение гораздо опаснее для мужчин

Ольга Стрельникова
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Большой живот мужчины.
Фото Anastasia Kazakova/ru.freepik.com

По их словам, все дело в определенных клетках.

Журнал iScience опубликовал результаты исследования международной группы ученых из Университетского колледжа Лондона (Великобритания), Йоркского университета (Канада) и Каролинской университетской больницы (Швеция). Еще в 2018 году они пришли к заключению, что у испытуемых грызунов мужского пола с ожирением процесс образования новых кровеносных сосудов, снабжающих жировую ткань кислородом, был выражен намного слабее, чем у самок.

В новом исследовании ученые сосредоточились на различиях в эндотелиальных клетках мужских и женских особей — именно из них образуются кровеносные сосуды в жировой ткани. Специалисты выяснили, что у самцов преобладают процессы, связанные с развитием воспалительных реакций. Это, в свою очередь, чревато развитием сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

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