Ученые рассказали о напитке, который продлевает жизнь

Зеленый чай помогает защититься от сердечно-сосудистых заболеваний, утверждают китайские ученые. Их заключения были опубликованы в издании Mirror.

По результатам семилетнего исследования выяснилось, что у 50-летних участников эксперимента, которые регулярно употребляли зеленый чай, сердечно-сосудистые заболевания развивались почти на полтора года позже. Также у этих людей риск умереть от инфаркта или инсульта был на 20% ниже.

При этом они отметили, что биоактивные компоненты чая, в частности полифенолы, выводятся из организма, поэтому его нужно пить часто и на протяжении долгого периода времени.

Авторы статьи не рекомендуют пить чай с молоком, так как оно уничтожает потенциальные положительные эффекты напитка.