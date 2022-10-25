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Сегодня, 14:10

Ученые рассказали, какую неожиданную пользу приносит привычка чистить зубы

Ольга Стрельникова
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Привычка чистить зубы очень полезна.
Фото Global Look Press

Ученые из Сеульского национального университета пришли к выводу, что привычка регулярно соблюдать гигиену полости рта и чистить зубы снижает вероятность получить диабет, гипертонию, болезни печени и Альцгеймера. Риск развития патологий сердечно-сосудистой системы снижается на 9 процентов.

Феномен ученые объясняют тем, что при уходе за полостью рта удаляются вредные бактерии. Именно они вызывают парадонтит и гингивит, а попадая в систему кровообращения, провоцируют более серьезные воспаления и, как следствие, заболевания, включая тромбоз.

Чистка зубов один раз в день снижает риск возникновения гипертонии на 23 процента, а дважды в день — на 45 процентов. Чистка зубов каждый раз после еды избавит не только от проблем с зубным камнем и чувствительностью десен, но и от некоторых заболеваний.

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