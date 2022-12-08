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Ученые рассказали, как алкоголь влияет на мозг

Ольга Стрельникова
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Фото wavebreakmedia_micro/Freepik

Британские ученые выяснили, что даже небольшие дозы алкоголя негативно влияют на объем серого и белого вещества мозга. Об эксперименте исследователей из Оксфордского университета рассказало медицинское издание MedRxiv.

Более 25 тысяч человек стали участниками этого исследования. Они употребляли примерно 13,5 единиц алкоголя в неделю, где 1 единица — это 330 миллилитров пива, 120 миллилитров вина и 100 миллилитров крепкого алкоголя.

С помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) фиксировались изменения в мозге участников эксперимента. Результаты исследований показали, что чем больше человек принимал алкоголя в том или ином виде, тем быстрее сокращалось количество серого и белого вещества в мозге. Также ученые выявили, что при наличии сопутствующих заболеваний этот процесс значительно ускорялся.

Вывод, к которому пришли исследователи — алкоголь даже в терапевтических дозах вреден если не для всего организма, то для мозга в частности.

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