Ученые подтвердили, что спорт снижает вероятность заражения коронавирусом

Врач-эндрокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале рассказала о пользе занятий спортом. По ее словам, ученые подтвердили положительное действие физкультуры на организм человека во время пандемии коронавируса. И за это свое исследование специалисты Университетской клиники Наварры получили награду на последнем конгрессе Испанского исследовательского общества ожирения (SEEDO).

Было обнаружено, что положительный эффект от спорта происходит из-за гормонов, которые вырабатываются мышцами во время упражнений. Эти гормоны называются миокины. Ранее было доказано, что миокины способны уменьшать количество рецепторов к SARS-CoV-2 в клетках жировой ткани.

Именно поэтому люди с ожирением, у которых нарушен синтен миокинов, чаще других подвержены коронавирусу.

Павлова рекомендует всем начать заниматься спортом или хотя бы быстрой ходьбой до румянца. При этом она напоминает, что заниматься нельзя во время болезни, а только при хорошем самочувствии. Необходима и консультация врача.