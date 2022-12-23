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Ученые открыли необычное свойство лекарства от диабета

Ольга Стрельникова
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Лекарство.
Фото Freepik/aleksandarlittlewolf

В журнале Канадской медицинской Ассоциации The Canadian Medical Association Journal рассказали об исследовании метморфина, проведенном группой ученых из Китая, Тайваня и Австралии. Этот препарат применяется для лечения сахарного диабета II типа. Однако специалистов заинтересовали другие свойства лекарства — его возможности в лечении остеоартрита. Следует отметить, что диабет — фактор риска развития этого хронического заболевания. Остеоартрит характеризуется скованностью суставов и сильной болью. В тяжелых случаях доходит до полной замены пораженных суставов.

Участие в исследованиях приняли 40 694 жителя Тайваня в возрасте около 63 лет с диагнозом сахарный диабет II типа. Почти половина участников — 49,8%, были женщины. Половина из них применяли метформин, остальные — нет. По результатам исследования ученые сделали вывод, что метморфин снижает вероятность возникновения остеоартрита, а необходимость хирургического вмешательства — на 30%.

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