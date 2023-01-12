Ученые оценили эффективность диеты, популярной среди знаменитостей

В числе поклонников этого стиля питания Илон Маск, Дженнифер Энистон и Николь Кидман.

«Кубанские Новости» рассказали об эксперименте с интервальным голоданием, проведенном немецкими учеными на мышах. Рацион грызунов оставался прежним, но были введены интервалы кормления и голодания. Результаты показали, что такая диета не добавит стройности. Поэтому судить об эффективности диет, используемых популярными персонами по их фото в интернете, занятие весьма спорное.

Однако ученые отметили другой положительный эффект — интервальное голодание продлит молодость и убережет от опасных заболеваний, даже от онкологии. Контрольными параметрами исследования были острота зрения мышей, их рефлексы, состояние сердечно-сосудистой системы и прочее. Группа хвостатых, имевшая неограниченный доступ к пище, имела ускоренный рост раковых опухолей.