Ученые объяснили, почему не стоит худеть после 50 лет

Журнал Alzheimer's & Dementia опубликовал результаты исследования ученых Бостонского университета (США) и Китайской академии медицинских наук. В нем говорится о том, что похудение после 50 лет может говорить о скрытом развитии деменции. Об этом пишет Psychologies. Исследователи выяснили, что «риск развития деменции связан с траекторией изменения индекса массы тела (ИМТ) во второй половине жизни».

Анализу были подвергнуты данные почти 2,5 тысячи человек, которым на момент начала исследования было около 40 лет. По истечении еще четырех десятилетий у 76 процентов из них выявили деменцию. Больше всего подвержены ей оказались люди, которые сначала после сорока набрали вес, а после 50 начали худеть. Эти результаты показывают важность контроля своей массы тела именно в среднем возрасте и что снижение веса в возрасте за 50 может способствовать развитию деменции, предотвратить которую на сегодняшний день практически невозможно.

Специалисты подчеркивают, что нейродегенеративные процессы происходят незаметно, начинаясь задолго до явных симптомов.