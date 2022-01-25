Ученые назвали популярный напиток, снижающий давление

Бельгийский доктор Кэрри Ракстон из научного центра Fruit Juice Science Centre назвала неочевидную пользу апельсинового сока. По ее словам, этот напиток нормализует артериальное давление и благотворно влияет на работу сердца. Ее результаты исследования публикует Daily Express.

«Апельсины и сок из них содержат растительный полифенол (гесперидин), который расслабляет кровеносные сосуды, облегчая организму контроль артериального давления. Он эффективнее усваивается из сока, чем из цельных апельсинов, потому что небольшое количество клетчатки в целых плодах препятствует поглощению гесперидина организмом. Апельсиновый сок также выступает источником калия, что помогает контролировать кровяное давление», — объясняет Ракстон.

Как отмечает доктор, если выпивать один стакан апельсинового сока в день, то систолическое артериальное давление снижается на 3 миллиметра ртутного столба, а диастолическое — на 2 миллиметра.