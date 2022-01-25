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Ученые назвали популярный напиток, снижающий давление

Ученые назвали популярный напиток, снижающий давление
Галина Глазко
Апельсиновый сок.

Бельгийский доктор Кэрри Ракстон из научного центра Fruit Juice Science Centre назвала неочевидную пользу апельсинового сока. По ее словам, этот напиток нормализует артериальное давление и благотворно влияет на работу сердца. Ее результаты исследования публикует Daily Express.

«Апельсины и сок из них содержат растительный полифенол (гесперидин), который расслабляет кровеносные сосуды, облегчая организму контроль артериального давления. Он эффективнее усваивается из сока, чем из цельных апельсинов, потому что небольшое количество клетчатки в целых плодах препятствует поглощению гесперидина организмом. Апельсиновый сок также выступает источником калия, что помогает контролировать кровяное давление», — объясняет Ракстон.

Как отмечает доктор, если выпивать один стакан апельсинового сока в день, то систолическое артериальное давление снижается на 3 миллиметра ртутного столба, а диастолическое — на 2 миллиметра.

Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1553246/high-blood-pressure-diet-orange-juice-lower-reading
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