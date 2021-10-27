Ученые назвали неочевидную причину простуд

Доктор биологических наук Ашкаан Фахимпар из Университета Орегона (США) в своем исследовании, опубликованном в Journal of Microbiome, назвал неочевидную причину респираторных заболеваний.

«Люди проводят в закрытых помещениях большую часть времени, испытывая при этом на себе воздействие частиц пыли, несущих патогенные бактерии», — сообщил специалист.

Также он отмечает, что люди, которые не открывают занавески в спальне, болеют чаще, так как солнечный свет убивает болезнетворные бактерии. Темнота же, наоборот, позволяем им размножаться. Такая же проблема затрагивает и офисные помещения без окон.