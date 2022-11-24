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Сегодня, 13:35

Ученые из Мичуринска разработали рецепт полезного хлеба для правильного питания

Ольга Стрельникова
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Фото unsplash.com/@judowoodo_

Ученые из Мичуринского государственного аграрного университета разработали растительную пасту для выпекания ржано-пшеничного хлеба. Такой хлеб богат витаминами и антиоксидантами, минеральными веществами и пищевыми волокнами. В состав пасты входят эфирные масла листьев перечной мяты, шишек хмеля, рябины, брокколи, боярышника и сладкого стручкового перца.

Руководитель проекта профессор Ольга Перфилова в беседе с «Российской газетой» рассказала, что повысить количество антиоксидантов получилось благодаря обработке растительного сырья СВЧ-излучением. Уникальный рецепт не только обеспечивает хлебу высокую антиоксидантную ценность, но и не содержит дрожжей, в производстве которых используют сульфат аммония, аммоний сернокислый, аммиак водный и другие химикаты.

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