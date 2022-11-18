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Ученые из Гарварда изучили причину появления седины

Ольга Стрельникова
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Ученые HSCI выявили влияние стресса на пигменты волос человека. Об этом рассказало издание «Медицина и наука». По словам ученых из Гарварда, появление седых волос напрямую связано с нервной системой — стресс приводит к необратимому повреждению.

«Понимание того, как наши ткани меняются под воздействием стресса, является первым важным шагом на пути к окончательному лечению, которое может остановить или обратить вспять пагубное воздействие стресса», — рассказали исследователи.

Ученые выявили при стрессе чрезмерную активацию стволовых клеток, вызываемую норадреналином, который вырабатывают симпатические нервы. Из-за этого все стволовые клетки превращаются в клетки, которые вырабатывают пигмент, истощая резервуар раньше времени.

«Всего через несколько дней все восстанавливающие пигмент стволовые клетки были потеряны. Как только они исчезают, вы больше не можете восстанавливать пигменты. Ущерб необратим», — пояснил один из участников исследования.

Но также ученые выяснили, что нейроны способны контролировать стволовые клетки, их функции и взаимодействие на клеточном и молекулярном уровне, в том числе процесс, приводящий к появлению седины. Это может стать почвой для новых исследований, которые помогут изменить или блокировать разрушительное воздействие стресса.

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