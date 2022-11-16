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16 ноября, 17:50

Туктамышева посоветовала оригинальный бар и хороший ресторан в Петербурге

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Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, СЭ, «СЭ»

В эксклюзивном интервью для «СЭ» Елизавета Туктамышева, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, рассказала, что предпочитает барам хороший ресторан, но посетить первые все же советует.

«Если с кем-то встречаюсь, иду в хороший ресторан, чтобы провести уютный вечер. Есть бар «Угрюмочная», о котором я наслышана, но сама в нем не была. Он на Литейном проспекте находится. А самый лучший ресторан — тот, который рядом с домом, не надо далеко идти (смеется). Чаще всего мы ходим в Capuletti», — поделилась фигуристка.

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