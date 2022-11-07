Трихолог предупредила любителей ходить без шапки об опасности облысения

Врач-дерматолог и трихолог Юлия Галлямова предупредила, что низкая температура воздуха в осенне-зимний сезон приводит к спазму сосудов, что ухудшает нормальное кровообращение и может существенно сказаться на качестве волос и даже привести к облысению.

«В шапке ходить нужно, чтобы сохранить волосы. Потому что низкая температура приводит к спазму сосудов, соответственно, уменьшается кровообращение волосяного фолликула. Первое, с чем можно столкнуться, если регулярно ходить без шапки, — это истончение, ломкость волос и выпадение», — пояснила эксперт Life.ru.

Также это касается общего здоровья: если игнорировать ношение головного убора, можно заработать неврит лицевого нерва, обморожение кожи и другие неприятности.