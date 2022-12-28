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Трихолог Егжина рассказала, как не поседеть раньше времени

Алина Савинова
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Врач-трихолог Людмила Егжина рассказала, как отсрочить процесс поседения.

«Некоторые заболевания приводят к ранней седине, а именно это атеросклероз, это железодефицитная анемия, заболевания, связанные с патологией щитовидной железы, витилиго, гастрит. Прием некоторых медикаментов тоже способствует раннему поседению. К появлению седых волос в молодом возрасте склонны и вегетарианцы, так как в их рационе отсутствует полноценный животный белок, содержащийся в мясе.

Конечно, навсегда остановить процесс поседения волос невозможно, но устранить ряд провоцирующих факторов вполне реально. В первую очередь необходимо нормализовать рацион питания. Так, следует употреблять не только белки, жиры, но и следить за содержанием в организме витаминов D, E, а также за такими микроэлементами, как медь, железо, цинк, селен, магний. Стоит обратить особое внимание на кисломолочные продукты, орехи, грибы, морепродукты. Кроме того, нелишним будет добавить в рацион фрукты и овощи ярких оттенков, например морковь, тыкву, хурму или мандарины.

Следующий путь решения данной патологии — это высыпаться, поскольку мы очень часто пренебрегаем полноценным режимом. В этом случае страдает выработка мелатонина — это тот гормон, который вырабатывается именно в ночное время суток", — приводит «Life.ru» слова Егжиной.

Источник: https://life.ru/p/1548886
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