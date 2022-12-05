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Сегодня, 13:31

Тренер рассказала о безопасном катании на коньках

Виктория Кравченко
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Тренер отделения фигурного катания «Южный лед» Татьяна Шилина рассказала о том, какие правила необходимо соблюдать при походе на каток.

Она посоветовала правильно выбрать размер, модель коньков и подходящую одежду. Также необходимо соблюдать безопасность.

«Следует запомнить, что при падении нужно страховать себя руками. Если вы чувствуете, что можете быстро ехать, но тормозить еще не учились, то разгоняться на большую скорость не стоит. Следует выучить торможение на небольшом ходу, чтобы уметь правильно реагировать на внезапные остановки», — пояснила Шилина life.ru.

Тренер рекомендует заранее выбрать каток и заранее спланировать поход на каток с детьми.

Источник: https://life.ru/p/1543467
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