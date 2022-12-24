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Сегодня, 16:00

Тренер рассказала, что такое горячая растяжка

Ольга Стрельникова
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Девушка тренируется.
Фото Freepik/prostooleh

Тренер по растяжке Анна Ляховская в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что вместо обычной можно попробовать «горячую растяжку».

Такая тренировка проходит в зале при температуре 36°C и влажности 40%. Это помогает прогреть мышцы, эффективнее расслабиться и заметно улучшить результаты. Тело в подобных условиях становится более гибким и податливым, упражнения проходят без боли и неприятных ощущений. Дополнительным плюсом эксперт считает ускорение обмена веществ.

Какие еще положительные эффекты производит на организм «горячая растяжка», и есть ли у нее противопоказания, читайте в полной версии материала «СЭ».

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