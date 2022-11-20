Тренер рассказал, когда ребенку можно пробовать встать на сноуборд

Тренер по сноубордингу Дмитрий Майоров рассказал, с какого возраста детям можно начинать тренировки.

Специалист отметил, что в рекомендациях некоторых горнолыжных школ указано, что тренировки с детьми рекомендуется проводить с семи лет. Майоров считает, что ребенку нужно начинать заниматься тогда, когда он физически окрепнет: не тренироваться, а именно пробовать.

«Необходимо многие упражнения заменить на анимационные действия. В основном ребенок копирует поведение родителей, поэтому если они катают на доске, то и ребенок будет стремиться кататься. Тренировка не должна превышать 40 минут, но это индивидуально. Бытует мнение, что ребенок на сноуборде неправильно формирует осанку. Я считаю, бред, так как 40-минутная тренировка не может повлиять на это», — цитирует Life.ru Майорова.

Тренер подчеркнул, что дети предпочитают сноубординг из-за его простоты. Для занятий используется удобная обувь, движение происходит без палок, а еще сноуборд очень похож на скейтборд.