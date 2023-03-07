Тренер назвала 5 причин начать заниматься женским боксом

Тренер Мария Пытина посоветовала тренировки по боксу для избавления от стресса и неприятных эмоций.

«Женщины стали увереннее в себе, сильнее, амбициознее, теперь они неумолимо достигают своих целей. Всех этих женщин объединяет одно: они настоящие бойцы, способные вдохновить своим примером... В настоящее время мы видим, какие серьезные обороты набирают женщины, они растут и развиваются во всех областях, в том числе и в боксе... Я на собственном примере доказываю каждый раз, как можно заниматься боксом и оставаться женственной. Я стараюсь заниматься в специальных тренировочных шортах и спортивном топе, чтобы ничего не мешало во время тренировки по боксу. Так как я совершаю большое количество физических действий во время тренировочного процесса, то одежда должна быть легкой и не ограничивать мои скоростно-силовые удары ногами и руками, от этого зависит твоя будущая подготовка отражения ударов и координации. Например, очень трудно наносить удары ногами в расклешенных штанах, даже если они идут как спортивные. Они могут быть удобными для пробежки, но не для активных выпадов ногами, поэтому специальная экипировка необходима», — приводит слова Пытиной Life.ru.