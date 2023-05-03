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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 18:12

Травматолог Барктабасов рекомендовал ограничить нагрузки при растяжении спины

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Травматолог Самат Барктабасов рекомендовал ограничить нагрузки при растяжении спины.

«Прекратите физические активности и положите лед на место растяжения на 15-20 минут. Лед поможет снизить воспаление и уменьшить боль. Не забудьте обернуть лед в полотенце или использовать специальную гелевую подушку, чтобы избежать обморожения кожи. Если через два дня болезненные ощущения не проходят или ухудшаются, обязательно обратитесь за помощью к врачу. Растирание, поглаживание, разминание, вибрация и надавливание на спину устранят спазм пораженных мягких тканей и усилят в них кровообращение», — приводит слова Барктабасовой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1576486
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