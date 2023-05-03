Травматолог Барктабасов рекомендовал ограничить нагрузки при растяжении спины

Травматолог Самат Барктабасов рекомендовал ограничить нагрузки при растяжении спины.

«Прекратите физические активности и положите лед на место растяжения на 15-20 минут. Лед поможет снизить воспаление и уменьшить боль. Не забудьте обернуть лед в полотенце или использовать специальную гелевую подушку, чтобы избежать обморожения кожи. Если через два дня болезненные ощущения не проходят или ухудшаются, обязательно обратитесь за помощью к врачу. Растирание, поглаживание, разминание, вибрация и надавливание на спину устранят спазм пораженных мягких тканей и усилят в них кровообращение», — приводит слова Барктабасовой Life.ru.