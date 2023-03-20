Терапевт Рябков заявил, что плотные шторы способствуют качественному сну

Терапевт Андрей Рябков заявил, что плотные шторы способствуют качественному сну.

«Чтобы сон был крепким и качественным, рекомендуется спать в темном помещении без света. Обеспечить полную темноту помогают специальные светопоглощающие шторы. Благодаря этому сон становится глубже, человек утром чувствует себя более бодрым и выспавшимся. Качественный сон, в свою очередь, положительно влияет на все функции организма. Шторы могут быть и вредны, если не следить за их чистотой и редко стирать. Скопившаяся пыль может вызвать аллергию и заболевания дыхательной системы. А шторы из искусственных некачественных материалов в сильную жару могут выделять токсичные вещества, которые не рекомендуется вдыхать», — приводит слова Рябкова Life.ru.