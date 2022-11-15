Терапевт рассказала о пользе лакрицы

Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Наталья Сычева в эфире радио Sputnik рассказала, что сладости с лакрицей, она же — солодка, чрезвычайно полезны и обладают антисептическими и откашливающими свойствами, богаты клетчаткой и антиоксидантами. «Поэтому леденцы и жевательные конфеты из лакрицы полезны, особенно если там нет сахара, — пояснила врач.

Жевательную резинку из лакрицы используют для профилактики заболеваний полости рта, в частности, кариеса".

Суточная норма конфет с лакрицей — 30 г. Но имеются и ограничения. Отказаться от лакрицы стоит при склонности к отекам, сахарном диабете и ожирении.