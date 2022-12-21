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21 декабря, 18:00

Терапевт рассказала, о чем говорит частая зевота

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/yanalya

Врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с «Москвой 24» рассказала, что многократно повторяющаяся зевота не только признак нехватки кислорода, но и вероятный симптом развивающегося апноэ, приводящего к нарушениям сна. «Больные храпят, на какое-то время у них прекращается дыхание. Естественно, это делает ночной сон непродуктивным. Днем они могут уснуть даже сидя, поэтому очень часто зевают», — пояснила эксперт.

Также, по словам Татьяны Романенко, частая зевота может сигнализировать об острых нарушениях кровообращения в головном мозге. В случае когда зевота становится предвестником инсульта, наблюдаются нарушение речи и асимметрия лица.

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