Терапевт рассказал, как согреться и не заболеть, если промокли ноги

Врач-терапевт Рустем Османов рассказал, как быстро согреться и не заболеть, если промокли ноги.

«В первую очередь нужно пропарить ноги. Для этого достаточно опустить их в теплую воду. Также можно пропарить ноги в ванночке с имбире. Имбирь улучшает кровообращение и согревает. Если у вас поднялась температура, проводить такие процедуры не рекомендуется, так как это может вызвать осложнения», — цитирует Life.ru Османова.

Также врач сообщил, что полезно будет сделать массаж стоп вращательными движениями пальцев по часовой стрелке с разогревающей мазью, после чего сразу надеть теплые носки. Затем следует выпить горячего чая, желательно с имбирем, медом или лимоном.

Османов подчеркнул, что не стоит пытаться согреться алкоголем. Кроме того, бесполезно пить антибиотики без назначения врача, так можно только навредить организму.