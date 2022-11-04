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Сегодня, 21:30

Терапевт предупредила о последствиях «передоза гаджетами» на ноябрьских праздниках

Иван Шитик
Корреспондент
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Девушка, увлеченная смартфоном.
Фото Global Look Press

Консультант цифрового медицинского сервиса, врач — терапевт-кардиолог Юлия Фокина предостерегла, что в нерабочие дни велик соблазн провести в смартфоне большую часть дня. Такая зависимость способна привести человека к сенсорной перегрузке, то есть к переизбытку информации, которая поступает в мозг.

Во-первых, из-за постоянного сравнения себя с блогерами и известными личностями у пользователей падает самооценка. Во-вторых, возникают проблемы со сном из-за синего свечения экрана. В-третьих, развивается тревога и даже депрессия. И еще одно очень страшное последствие «передоза гаджетами»: юзеры-залипальщики легко набирают массу тела.

«Решением может стать цифровой детокс — период, в ходе которого вы умышленно снижаете количество времени, проведенного у экрана смартфона. Можно не ударяться в крайности — не нужно полностью отказываться от гаджетов и Интернета. Необходимо просто выставить у себя в телефоне время, которое готовы тратить на то или иное приложение», — советует врач-терапевт Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1447051
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