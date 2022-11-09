Терапевт перечислила необходимое содержимое женской аптечки

Кардиолог-терапевт Елена Быстрова рассказала, что всегда должно храниться в женской аптечке.

«При появлении сыпи или отечности на лице или других частях тела необходимо воспользоваться средством от аллергии. Также средства от головной боли, к которым относятся или спазмолитики, или анальгетики, или нестероидные противовоспалительные средства», — цитирует Life.ru Быстрову.

Кроме того, в аптечке должны быть жаропонижающие препараты, противовирусные и лекарства от острой боли в горле. Нужны и энтеросорбенты, применяющиеся при расстройствах желудочно-кишечного тракта.

Важными элементами врач назвала средства для личной гигиены, такие как влажные салфетки или дезинфицирующие гели для рук.