Терапевт объяснил, как распознать заболевание по цвету мокроты
Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, как распознать заболевание по цвету мокроты.
«Прозрачная мокрота говорит о том, что заболевание не воспалительного характера, а именно гиперсекреторное, мокрота без примесей. А окрашенная — жёлтая, зеленая, серая или может быть белая, прямо как молоко, — тут можно говорить о бактериальном или грибковом поражении», — приводит Life.ru слова Звонкова.
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Источник: https://life.ru/p/1536805
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