Терапевт объяснил, как распознать заболевание по цвету мокроты

Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, как распознать заболевание по цвету мокроты.

«Прозрачная мокрота говорит о том, что заболевание не воспалительного характера, а именно гиперсекреторное, мокрота без примесей. А окрашенная — жёлтая, зеленая, серая или может быть белая, прямо как молоко, — тут можно говорить о бактериальном или грибковом поражении», — приводит Life.ru слова Звонкова.

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