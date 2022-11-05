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Сегодня, 18:00

Терапевт объяснил, как распознать заболевание по цвету мокроты

Иван Торопцев
Корреспондент
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Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, как распознать заболевание по цвету мокроты.

«Прозрачная мокрота говорит о том, что заболевание не воспалительного характера, а именно гиперсекреторное, мокрота без примесей. А окрашенная — жёлтая, зеленая, серая или может быть белая, прямо как молоко, — тут можно говорить о бактериальном или грибковом поражении», — приводит Life.ru слова Звонкова.

Ранее врач рассказал, как не навредить организму порошками от простуды и гриппа.

Источник: https://life.ru/p/1536805
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