Терапевт назвала беременность и гормональные изменения причинами тяги к соленому

Врач-терапевт Ольга Команденко назвала беременность и гормональные изменения причинами тяги к соленому.

«Во время беременности происходят гормональные изменения. Они приводят к изменению водного баланса организма, перераспределению жидкости, и за счет этого человеку требуется больше соли», — сказала она Life.ru.

Также на соленое может тянуть во время определенных фаз менструального цикла. Кроме того, отметила медик, женщины замечают, что в это время у них могут появиться небольшие отеки и задержка жидкости в организме.

Желание съесть солененького может возникать и при некоторых эндокринных заболеваниях. С этим вопросом лучше обращаться к эндокринологу.