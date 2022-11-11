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11 ноября, 21:30

Терапевт назвала беременность и гормональные изменения причинами тяги к соленому

Иван Шитик
Корреспондент
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Врач-терапевт Ольга Команденко назвала беременность и гормональные изменения причинами тяги к соленому.

«Во время беременности происходят гормональные изменения. Они приводят к изменению водного баланса организма, перераспределению жидкости, и за счет этого человеку требуется больше соли», — сказала она Life.ru.

Также на соленое может тянуть во время определенных фаз менструального цикла. Кроме того, отметила медик, женщины замечают, что в это время у них могут появиться небольшие отеки и задержка жидкости в организме.

Желание съесть солененького может возникать и при некоторых эндокринных заболеваниях. С этим вопросом лучше обращаться к эндокринологу.

Источник: https://life.ru/p/1538156
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