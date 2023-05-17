Терапевт назвала 9 пряностей и специй, улучшающих пищеварение

Терапевт Камила Исаева заявила, что тмин, корица и куркума оказывают положительное влияние на ЖКТ.

«Специи, такие как тмин, корица и куркума, а также ароматические травы, такие как орегано, розмарин, базилик, имеют важное влияние на наш организм: они сохраняют здоровье кишечника. Около 100 триллионов микроорганизмов, живущих там, играют важную роль для нашего благополучия. Тимьян — стимулирует пищеварительную систему. Растение известно своими антисептическими и противоинфекционными свойствами. Кардамон. Избавит от изжоги. Эта специя родом из Западной Индии. Используется в аюрведе и традиционной китайской медицине как пищеварительный тоник, богат микроэлементами (магний, кальций, калий и др.), витаминами (В2, В6). Благодаря своим спазмолитическим свойствам помогает облегчить изжогу, связанную с кислотным рефлюксом, и активизирует пищеварение. Помогает избавиться от кишечных газов. Несколько семян кардамона после еды устранят запах изо рта. Кориандр считается универсальной специей и подходит для детокса. Его листья чаще используют в сыром виде для ароматизации салатов и в конце приготовления горячих блюд, а семена — в составе индийского карри», — приводит слова Исаевой Life.ru.