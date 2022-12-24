Терапевт назвала 3 лучших варенья зимы

Врач-терапевт Екатерина Майорова лучшим вареньем зимы назвала облепиховое, малиновое и кизиловое. Об этом рассказали «Кубанские Новости».

Варенье из облепихи обладает великолепными антибактериальными свойствами. Особенно специалист рекомендует употреблять его для поддержания иммунитета беременным женщинам. Любимое всеми малиновое варенье также помогает бороться с простудой и гриппом. Оно имеет свойства природного антибиотика: понижает жар, снимает озноб, помогает организму восстанавливаться. Малиновое варенье содержит вещества, обладающие бактерицидным и потогонным действием. Также существуют мнение, что оно помогает в профилактике рака.

Менее раскрученное варенье из кизила обладает не менее важными свойствами — нормализует давление, помогает восстановиться после стресса, защищает от сердечно-сосудистых заболеваний и благотворно влияет на ЖКТ. Полезные вещества в нем остаются, несмотря на термическую обработку, но она не должна быть длительной.

Екатерина Майорова обратила внимание, что несмотря на пользу, при сахарном диабете лучше от употребления варенья отказаться.