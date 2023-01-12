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Сегодня, 18:00

Терапевт назвал главный принцип при выборе гардероба в морозы

Иван Шитик
Корреспондент
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Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Сергей Васильев назвал главный принцип при выборе гардероба в морозы.

«Англичане любят говорить, что, если в доме холодно, наденьте еще один свитер. Безусловно, это относится к отоплению домов и к выходу на мороз. Многослойная одежда позволяет как термосу удерживать тепло. Циркуляция воздуха между слоями одежды позволяет сохранять ровную температуру на разных участках тела», — объяснил врач Life.ru.

При этом доктор советует прислушиваться к внутренним ощущениям и не допускать перегрева.

«При температурных качелях желательно, чтобы одежда была комбинаторная, то есть мы могли что-то расстегнуть, что-то снять», — добавил он.

Источник: https://life.ru/p/1551350
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