Терапевт назвал главный принцип при выборе гардероба в морозы

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Сергей Васильев назвал главный принцип при выборе гардероба в морозы.

«Англичане любят говорить, что, если в доме холодно, наденьте еще один свитер. Безусловно, это относится к отоплению домов и к выходу на мороз. Многослойная одежда позволяет как термосу удерживать тепло. Циркуляция воздуха между слоями одежды позволяет сохранять ровную температуру на разных участках тела», — объяснил врач Life.ru.

При этом доктор советует прислушиваться к внутренним ощущениям и не допускать перегрева.

«При температурных качелях желательно, чтобы одежда была комбинаторная, то есть мы могли что-то расстегнуть, что-то снять», — добавил он.