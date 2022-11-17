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Телеведущий Сергей Малоземов рассказал, как выбрать полезный хлеб

Ольга Стрельникова
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Автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов в интервью радио Sputnik рассказал, что хлеб может иметь разные наименования и внешний вид, поэтому говорить о его пользе должен состав.

«Лучше, если пшеничный хлеб будет сделан из муки первого сорта, а наилучший вариант — это цельнозерновая мука. Еще лучше, если это будет вообще не пшеница, а рожь. И гораздо лучше, если на первом месте будет ржаная мука обдирная или ржаная обойная мука. Это гораздо более грубый помол», — пояснил эксперт.

Пользу принесет хлеб, который содержит муку полбы, отруби, семена кунжута, подсолнечника или льна. Самый вредный хлеб, по мнению Сергея Малоземова, готовится из хлебопекарной муки высшего сорта. Он приятен на вкус, но содержит много крахмала и мало витаминов. Равно, как и бездрожжевой хлеб.

«Мода на бездрожжевой хлеб может объясняться только его вкусом, потому что дрожжи безопасны и обогащают продукт витаминами группы B, за которые мы особенно ценим хлеб», — выразил свое мнение ведущий.

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