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Малышева рассказала, как снизить уровень сахара в крови без таблеток

Галина Глазко
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Корица помогает снизить уровень сахара в крови.
Фото Global Look Press

Врач и телеведущая Елена Малышева вместе с кардиологом Германом Гандельманом в эфире программы «Жить здорово!» рассказала, как снизить уровень сахара в крови без таблеток.

По словам Малышевой, в первую очередь нужно похудеть. При похудении сахар в крови в среднем снижается почти на 17 процентов.

«Сахарный диабет и ожирение — близнецы-братья, поэтому, если мы снизим вес до нормальных цифр, есть шанс полной ремиссии сахарного диабета», — добавил Гандельман.

Помимо этого врачи порекомендовали регулярно заниматься спортом или вести активный образ жизни. При физической нагрузке сахар входит в мышцы и сжигается.

«Ходить, не надо бежать, не надо идти в тренажерный зал, а просто ходить пять раз в неделю по 30 минут. Это поможет снизить сахар на 13 процентов», — заявила Малышева.

Помимо этого, стоит включить в свой рацион корицу, которая способна нормализовать уровень сахара. Достаточно будет и 2 г в сутки.

Ожирение: как определить и&nbsp;чем оно опасно? Ожирение: как определить и чем оно опасно?

Елена Малышева
Здоровье
Питание
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