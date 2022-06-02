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Малышева назвала три главных продукта для сердца

Галина Глазко
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Елена Малышева.
Фото Global Look Press

Врач Елена Малышева и ее соведущий Герман Гандельман в новом выпуске программы «Жить здорово!» перечислили полезные продукты для сердца. По мнению экспертов, полезными свойствами для сердечно-сосудистой системы обладают петрушка, перец чили и скумбрия.

«Сердце работает всю жизнь без остановки, поэтому она должна получать постоянно нужные ей вещества. Одним из таких является калий. Его дефицит приводит к аритмии. Достаточное количество калия содержится в петрушке, 55 граммов которой обеспечивают суточную потребность в этом веществе», — сказал Гандельман.

В свою очередь Малышева отметила, что для здоровых сосудов необходимо употреблять перец чили. Достаточно будет пять граммов в сутки. Люди, которые употребляют перец чили, имеют более эластичные и хорошо расширяющиеся сосуды.

Третьим полезным продуктом врачи назвали скумбрию, которая богата ненасыщенными омега-3 кислотами. Они защищают организм человека от развития атеросклероза. Достаточно будет всего 50 граммов в день.

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Елена Малышева
Здоровье
Питание
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