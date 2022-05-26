Малышева назвала опасную причину крови в стуле

Врач и телеведущая Елена Малышева в своем Telegram-канале назвала опасную причину появления крови в стуле. А также призвала не откладывать лечение при этом симптоме.

«Кровь в кале может говорить о раке кишечника, пока не доказано что-то другое. Если у вас появилась кровь в стуле, то никогда не говорите себе, что это просто геморрой и нет ничего страшного», — написала теледоктор.

Малышева отмечает, что при обнаружении крови в стуле рекомендуется в обязательном порядке сделать колоноскопию. Без данного исследования онкологию сложно определить.

Если вы прошли обследование и врач не обнаружил рак, то стоит искать другую причину и лечиться.