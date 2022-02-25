Названа польза сыра с зеленой плесенью

В турецком издании Haber7 опубликовали статью, где рассказали о сыре с зеленой плесенью.

В ней отмечается, что такой сыр содержит в себе большое количество витаминов и минералов, включая даже кальций. Употребление сыра с плесенью защищает ткани суставов, поддерживает здоровье костей, способствует улучшению памяти.

Помимо этого, данный продукт действует как противовоспалительное средство и помогает укрепить иммунную систему.

Отмечается также, что хоть такой сыр и благоприятно воздействует на организм, готовить его стоит в очень строгих условиях, соблюдая меры гигиены. В противном случае могут проявиться канцерогенные свойства.