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Сегодня, 08:00

Названа польза сыра с зеленой плесенью

Галина Глазко
Сыр с плесенью.
Фото Global Look Press

В турецком издании Haber7 опубликовали статью, где рассказали о сыре с зеленой плесенью.

В ней отмечается, что такой сыр содержит в себе большое количество витаминов и минералов, включая даже кальций. Употребление сыра с плесенью защищает ткани суставов, поддерживает здоровье костей, способствует улучшению памяти.

Помимо этого, данный продукт действует как противовоспалительное средство и помогает укрепить иммунную систему.

Отмечается также, что хоть такой сыр и благоприятно воздействует на организм, готовить его стоит в очень строгих условиях, соблюдая меры гигиены. В противном случае могут проявиться канцерогенные свойства.

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