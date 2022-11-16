Стюардесса Сара Андерсон рассказала, почему нельзя пить томатный сок в самолете

Диетолог, а в прошлом стюардесса Сара Андерсон рассказала, что в воздухе наш организм реагирует на привычные продукты иначе. Поэтому от томатного сока на борту самолета лучше отказаться и предпочесть ему обычную воду. Причина не только в том, что у напитка в этих условиях может быть искажен вкус. Главное — употребление томатного сока во время полета негативно повлияет на ваше здоровье.

Перепады давления, сухой воздух в салоне самолета, необходимость провести длительное время в статичном положении повышает отечность. Поэтому Сара Андерсон рекомендует избегать на борту «продуктов, связанных с высоким содержанием соли», особенно томатного сока. «Несколько стаканчиков на высоте 10 тысяч метров — и ваши лодыжки к концу полета рискуют сильно увеличиться», — пояснила эксперт.

Также к неприятным последствиям для организма, по мнению Сары Андерсон, может привести прием алкоголя и газированных напитков на борту.