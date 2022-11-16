ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

16 ноября, 17:05

Стюардесса Сара Андерсон рассказала, почему нельзя пить томатный сок в самолете

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Томатный сок.
Фото Global Look Press

Диетолог, а в прошлом стюардесса Сара Андерсон рассказала, что в воздухе наш организм реагирует на привычные продукты иначе. Поэтому от томатного сока на борту самолета лучше отказаться и предпочесть ему обычную воду. Причина не только в том, что у напитка в этих условиях может быть искажен вкус. Главное — употребление томатного сока во время полета негативно повлияет на ваше здоровье.

Перепады давления, сухой воздух в салоне самолета, необходимость провести длительное время в статичном положении повышает отечность. Поэтому Сара Андерсон рекомендует избегать на борту «продуктов, связанных с высоким содержанием соли», особенно томатного сока. «Несколько стаканчиков на высоте 10 тысяч метров — и ваши лодыжки к концу полета рискуют сильно увеличиться», — пояснила эксперт.

Также к неприятным последствиям для организма, по мнению Сары Андерсон, может привести прием алкоголя и газированных напитков на борту.

Здоровье
Питание
7
1
Читайте также
Джокович взял реванш у Рублева за «баранку» в Белграде. Новак в полуфинале Итогового
Ушел из жизни автор уникального рекорда. Форвард сборной СССР забил 8 голов в одном матче
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России
В конгрессе США обвинили Украину в убийстве мирных жителей Польши
Американский генерал Милли предрек замедление темпов боевых действий на Украине зимой
В Пентагоне раскрыли предварительные данные об упавшей в Польше ракете
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диетолог развеяла мифы о стакане воды с лимоном

Психолог рассказала о главных симптомах финансового стресса и как с ними бороться
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости