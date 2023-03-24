Стоматолог Шершнева рассказала, как правильно чистить язык

Стоматолог Ольга Шершнева рассказала, как правильно чистить язык.

«Уменьшение самоочищения языка ведет к появлению налета. Налет состоит из клеток ороговевшего эпителия, бактерий, грибов, пищевых остатков. Поэтому поверхность языка необходимо обязательно очищать, причем с такой же частотой, как и зубы (дважды в день по 0,5-1 минуте). Для чистки языка можно использовать как двустороннюю зубную щетку, так и специальный скребок. Для того чтобы очистить язык, его нужно высунуть вперед, а скребок расположить как можно ближе к корню и перемещать его к кончику, производя около пяти-десяти движений взад-вперед. При этом после каждого движения нужно споласкивать скребок, а после завершения процедуры — хорошо промыть под горячей проточной водой с мылом. Рот же после завершения процедуры необходимо прополоскать, а в идеале — использовать ещё и ополаскиватель, который устранит оставшиеся микробы. Помимо устранения бактерий и налета, во время чистки языка происходит массаж рецепторов, что в свою очередь стимулирует работу внутренних органов. Процедуру необходимо проводить осторожно, чтобы не повредить орган», — приводит слова Шершневой Life.ru.