Стоматолог рассказала, кому обязательно нужно удалять зубы мудрости

Есть несколько причин, по которым их следует удалить, и одна самая главная, чтобы оставить.

Челюстно-лицевой хирург, хирург-стоматолог-имплантолог, стоматолог-ортопед, главврач авторской стоматологии DELFI CLINIC Вероника Мелехова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что зуб мудрости, как и любой другой зуб, удаляется исключительно по показаниям. «К сожалению, в последнее время мы все чаще и чаще удаляем зубы мудрости. Так сложилось эволюционно, что теперь мы едим более мягкую пищу, а челюсть развивается именно под действием жевательной нагрузки: когда нагрузка есть — она растет, когда ее нет (из-за того, что мы жуем более мягкую пищу) — челюсть не развивается. Из-за этого зубам мудрости не хватает места, они не прорезываются, прорезываются частично или неправильно. Но некоторым везет, и у них вовсе нет зачатков зубов мудрости — одного, нескольких или всех», — констатировала специалист.

По словам Вероники Мелеховой, при частичном прорезывании зуба мудрости формируется капюшон из слизистой над ним, куда постоянно попадают еда и бактерии, развивается перикоронит. «По-простому — это воспаление слизистого капюшона над нашей «восьмеркой», которая расположена неправильно. Эти воспаления могут регулярно проявляться. Хроническая травма слизистой оболочки полости рта может привести к развитию злокачественного онкологического процесса. Чтобы этого не произошло, зуб мудрости мы должны удалить», — пояснила стоматолог. По этой же причине удаляют зубы мудрости, которые занимают неправильное положение и приводят к травмированию слизистой щек и языка.

Также показаниями к удалению зуба мудрости может быть его разрушение кариозным процессом без возможности восстановления. «Если развился пульпит или периодонтит и в результате особенности расположения зубов их невозможно вылечить, эти зубы тоже подлежат удалению», — пояснила Вероника Мелехова. Если зуб мудрости стоит в зубном ряду правильно, выполняет функцию жевания — его удалять не стоит, резюмировала специалист.