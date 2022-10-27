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Сегодня, 14:10

Стоматолог рассказала, чем чревато воспаление десен

Ольга Стрельникова
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Стоматолог-терапевт Александра Ретинская в интервью «АиФ» предупредила о том, что воспаление десен может быть симптомом различных заболеваний и воспалительных процессов в организме, а также стать причиной потери зубов.

«Начальные стадии воспалительных заболеваний десен могут не слишком беспокоить человека — это ведь не зубная боль, — поэтому посещение стоматолога в этом случае пациент зачастую откладывает максимально долго», — отмечает специалист.

Александра Ретинская предупреждает, что в группу риска попадают пациенты после 30, имеющие брекеты или хронические заболевания. Стоматолог призывает обратиться немедленно к пародонтологу, если вы обнаружили у себя кровоточивость или покраснения десен, налет на языке, оголенные шейки зубов или неприятный запах. Это поможет сохранить здоровье ваших зубов и не только. Если вы обнаружили проблему с деснами, когда уже появилась подвижность зубов, лечение будет длительным и сложным, поскольку заболевание перешло в хроническую форму.

Наличие воспаления десен может стать причиной для отказа имплантации и многих других стоматологических процедур. Первично потребуется их лечение.

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