Стоматолог рассказал о вреде яблок для зубов.

Врач-стоматолог Алексей Антипенко объяснил вред яблок для зубов. По его словам, этот фрукт содержит органическую кислоту, которая растворяет эмаль.

«После того как на эмаль воздействует кислота от яблок и цитрусовых, она немного растворяется, и получается, что мы по ослабленной эмали делаем агрессивную абразивную чистку. Любая паста содержит абразивы, что бы там ни заявлялось. После яблока лучше прополоскать рот водой — это нейтрализует кислоту», — сказал он «Москве 24».

Он также отметил, что вредная для эмали кислота содержится еще в лимонах, апельсинах и мандаринах.