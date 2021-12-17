Стоматолог рассказал о вреде яблок для зубов
07:00
Врач-стоматолог Алексей Антипенко объяснил вред яблок для зубов. По его словам, этот фрукт содержит органическую кислоту, которая растворяет эмаль.
«После того как на эмаль воздействует кислота от яблок и цитрусовых, она немного растворяется, и получается, что мы по ослабленной эмали делаем агрессивную абразивную чистку. Любая паста содержит абразивы, что бы там ни заявлялось. После яблока лучше прополоскать рот водой — это нейтрализует кислоту», — сказал он «Москве 24».
Он также отметил, что вредная для эмали кислота содержится еще в лимонах, апельсинах и мандаринах.
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