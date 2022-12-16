Стоматолог рассказал о главном правиле имплантации зубов

Врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук Геннадий Шаргородский в эфире программы доктора Мясникова «О самом главном» рассказал о важности индивидуального подхода к имплантации зубов, особенно у пожилых людей. По словам врача, в определенном возрасте идет рассасывание костной ткани, а для имплантации необходимо ее синтезирование. Доктор рассказал, что однажды ему удалось установить импланты на обеих челюстях 94-летнему мужчине. «Импланты — это не дюбеля в стены. Самая плохо регенерирующая ткань — костная. Поэтому, прежде чем соглашаться на импланты, нужно сдать ряд анализов», — предупредил специалист.

Также стоматолог обратил внимание, что в определенном статусе гормональных сдвигов женский организм может повести себя определенным образом. При установке имплантов это необходимо учитывать.

Перед имплантацией и походом к стоматологу Геннадий Шаргородский рекомендует по возможности вылечить внутренние заболевания организма. Они осложняют процесс.