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Сегодня, 10:30

Стоматолог рассказал о главном правиле имплантации зубов

Ольга Стрельникова
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Фото cookie_studio, ru.freepik.com

Врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук Геннадий Шаргородский в эфире программы доктора Мясникова «О самом главном» рассказал о важности индивидуального подхода к имплантации зубов, особенно у пожилых людей. По словам врача, в определенном возрасте идет рассасывание костной ткани, а для имплантации необходимо ее синтезирование. Доктор рассказал, что однажды ему удалось установить импланты на обеих челюстях 94-летнему мужчине. «Импланты — это не дюбеля в стены. Самая плохо регенерирующая ткань — костная. Поэтому, прежде чем соглашаться на импланты, нужно сдать ряд анализов», — предупредил специалист.

Также стоматолог обратил внимание, что в определенном статусе гормональных сдвигов женский организм может повести себя определенным образом. При установке имплантов это необходимо учитывать.

Перед имплантацией и походом к стоматологу Геннадий Шаргородский рекомендует по возможности вылечить внутренние заболевания организма. Они осложняют процесс.

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